Jackie Groenen kiest voor Manchester United

Groenen, door bondscoach Sarina Wiegman opgenomen in de selectie van Oranje voor het WK, speelde sinds 2015 voor de Duitse topclub. Daarvoor was ze al een jaar actief in Engeland bij Chelsea.

Bij het Nederlands elftal was de 47-voudig international van grote waarde bij het behalen van de EK-titel in eigen land in 2017. Groenen werd gekozen in het elftal van het toernooi.

De voetbalsters van Manchester United kroonden zich afgelopen seizoen tot kampioen van het Championship en promoveerden daardoor naar de Women’s Super League, het hoogste niveau van Engeland.

Op Instagram deelt de Oranje Leeuwin een foto, waarop te zien is dat ze als klein meisje al fan was. „Waar droomde jij vroeger van als kind?!”