Verstappen: ’Vertrouwen in podium’

„Ik denk dat Mercedes duidelijk favoriet is”, erkent Verstappen in aanloop naar de zesde Grand Prix van het seizoen. „Ik denk inderdaad niet dat we er zo goed voorstaan als nu. Ik heb er wel vertrouwen in dat we kunnen vechten voor het podium. Welke tree op dat podium haalbaar is, zullen we moeten zien.”

Verstappen boekte in 2017 zijn beste resultaat tot dusver in Monaco (vijfde), al was hij daar destijds verre van tevreden mee gezien de gekozen teamstrategie die zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo naar de derde plek bracht. Vorig jaar verprutste de Limburger het zelf door na een crash in de derde vrije training de kwalificatie te missen. Verstappen eindigde nog knap als negende, maar zag Ricciardo namens het soevereine Red Bull winnen.

Nu lijkt Mercedes er beter voor te staan, ook in Monaco, waar motorvermogen minder doorslaggevend is. Het dit jaar dominerende topteam was ook tijdens de vorige race in Barcelona sterk in de laatste, langzame sector.

Verstappen maakt zich naar eigen zeggen niet druk. „Soms moet je fouten maken om een betere coureur te worden. Die van vorig jaar was er daar één van. Ik heb hier vier keer gereden en ben pas 21 jaar, dus ik heb nog genoeg kansen om een goed resultaat neer te zetten. Inhalen is hier bijna onmogelijk, zeker als je voorganger in het midden blijft rijden. Veel zal daarom afhangen van de kwalificatie.”