Lorena Wiebes zorgt voor eerste Nederlandse dagzege in Tour de Femmes

Kathrin Hammes (EF Education) ging er vroeg vandoor in haar uppie. Met nog ruim 80 kilometer te koersen werd de Duitse weer ingerekend. Het startsein voor de rensters om het zelf ook eens te proberen, maar de eerste pogingen stierven een vroege dood. Alleen Julie Van De Velde (Fenix-Deceuninck) kreeg wat ruimte om uit te lopen. De Belgische sprokkelde voldoende punten bij elkaar om de bergtrui over te nemen van haar Nederlandse ploeggenote Yara Kastelijn.

Met nog een kleine 30 kilometer voor de boeg was de voorsprong van Van De Velde opgelopen tot zo’n 2 minuten. Het bleek net niet genoeg. Vlak voor de finish werd ze ingelopen. En zoals van te voren verwacht draaide de etappe uit op een massasprint waarin Wiebes dus de sterkste bleek.

Wiebes prees na haar ritzege het werk van haar ploeggenoten en vooral Kopecky die haar lanceerde in de sprint. „Ze deed het zo geweldig met haar lead-out. Ik zat al te lijden in haar wiel en ze bracht me perfect. Marianne begon de sprint aan de rechterkant, maar ik was in staat haar te passeren.”

De sprintster zei dat ze steeds had geloofd in de kans om te gaan sprinten, ook al was het heel lastig om de ontsnapte Van De Velde terug te pakken. „We hadden het idee dat het niet aan ons was om de achtervolging te beginnen. DSM deed dat en we zijn gaan helpen toen we vonden dat het nodig was.”

Kopecky start ook woensdag in de vierde etappe in de gele trui. De Belgische kampioene heeft een voorsprong van 55 seconden op de Duitse Liane Lippert en 1.05 minuut op Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika.