Bosz ziet sterspeler naar Dortmund vertrekken

Hij kwam tot dusver 24 keer voor de Duitse ploeg uit. Volgens berichten in Duitse media beschikte Brandt over een clausule in zijn contract bij Leverkusen, waardoor hij deze zomer voor een gelimiteerde afkoopsom van 25 miljoen euro mocht vertrekken. Hij tekende tot medio 2023.

De 26-jarige Belgische middenvelder Hazard ondertekende een contract voor vijf jaar bij zijn nieuwe werkgever. Dortmund betaalt naar verluidt een bedrag van rond de 40 miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach, waar Hazard nog een verbintenis voor een jaar had.