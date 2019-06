Registratie voor Formule 1-tickets loopt storm

Om de kaartverkoop zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, geldt er geen ’wie het eerst komt, het eerst maalt-principe’. Alle fans die zich hebben geregistreerd, krijgen op een gegeven moment een e-mail met een unieke link. Daarmee kunnen ze terecht in de webwinkel en maximaal zes kaarten per persoon aanschaffen in de categorie naar keuze. Als de vraag zoals verwacht groter is dan het aanbod, worden de kaarten toegewezen door middel van loting.

„We willen natuurlijk dat alles fair en zo logisch mogelijk verloopt”, stelt sportief directeur Jan Lammers, die merkt wat de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland heeft losgemaakt. „Het is hartverwarmend wat er allemaal op ons afkomt. We werken nu met z’n allen keihard aan dit project. Plankgas, alle motoren draaien op volle toeren. Mooi om al dat enthousiasme te zien.”

Geïnteresseerden hebben na het krijgen van de link twee weken de tijd om hun verzoek in te dienen. De organisatie kiest op deze manier voor een kaartverkoop zoals die ook gebruikelijk is bij evenementen als de Olympische Spelen of het WK voetbal. Daardoor zijn fans niet afhankelijk van één bepaald tijdstip en hoeven ze ook niet in spanning af te wachten of ze überhaupt het systeem in komen. Iedereen die voor de deadline reageert, heeft dus dezelfde kans om uiteindelijk aan toegangsbewijzen te komen.

Registratie, en latere kaartverkoop, voor de Grand Prix loopt via de website DutchGP.com.

