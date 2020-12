Nyck de Vries is blij voor zijn opvolger Mick Schumacher

Een jaar na de titel van Nyck de Vries in de Formule 2 zorgt Mick Schumacher ervoor dat het team van Prema weer mag juichen. Ⓒ Getty Images

SAKHIR - Mick Schumacher gaat in stijl naar de koningsklasse van de autosport. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael haalde in Bahrein de titel in de opstapklasse Formule 2 binnen. Nyck de Vries heeft mooie woorden over voor zijn opvolger.