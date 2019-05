Tweede ritzege Ewan in Giro

De Australiër van de Belgische ploeg Lotto-Soudal won de massasprint van de elfde etappe, een vlakke rit over 221 kilometer van Carpi naar Novi Ligure. De Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) eindigde als tweede, de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) werd derde.

In het algemeen klassement traden geen wijzigingen op. De Italiaan Valerio Conti (Team Emirates) behield de roze leiderstrui. Bauke Mollema (Trek) is de best geklasseerde Nederlander op de twaalfde plaats. Het peloton trekt donderdag voor het eerst in deze Giro de bergen in.