Live Extra: Degraderen Excelsior en De Graafschap vanavond?

Volg hier van minuut tot minuut de duels om promotie/degradatie via onze Live Widget

18.30 uur:

Excelsior-RKC Waalwijk

De Waalwijkers wonnen - misschien niet eens verrassend - thuis van het dolende Excelsior. De ploeg van trainer Ricardo Moniz moet een 2-1 nederlaag zien goed te maken in eigen huis. Lukt dit niet, dan wacht een gang naar de Keuken Kampioen Divisie voor de Kralingers.

FC Den Bosch-Go Ahead Eagles

FC Den Bosch en Go Ahead Eagles maakten er afgelopen zondag een spektakel van in Deventer: 2-2. Het cliché luidt dan ook dat alles nog open ligt in Den Bosch vanavond.

20.45 uur:

Sparta-Top Oss

Sparta wist uit bij Top Oss knap met 2-0 te winnen, door twee fraaie treffers van Abdou Harroui. De ploeg van trainer Henk Fraser zou het karwei op Het Kasteel moeten kunnen afmaken.

De Graafschap-Cambuur Leeuwarden

Cambuur Leeuwarden sleepte in eigen huis een gelijkspel (1-1, red) eruit tegen De Graafschap, nadat het lange tijd met tien man speelde. Bovendien wist keeper Mous een strafschop te keren. De ploeg van Henk de Jong (pikant: volgend jaar Cambuur, red) moet op de Vijverberg het vege Eredivisie-lijf zien te redden.