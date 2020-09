Sport Kort: Bayern München na feesten en vakantie terug op het veld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Bayern München pakt de draad weer op

13.24 uur: De voetballers van Bayern München hebben na een korte vakantie de training hervat, maar dat deden ze vrijdag wel zonder hun hoofdtrainer Hansi Flick. De 56-jarige Duitser was aanwezig bij de uitvaart van Peter Hofmann, de bestuursvoorzitter van TSG Hoffenheim, die vorige week overleed. Flick kende Hofmann goed uit zijn periode als trainer van Hoffenheim.

Bayern München werd drie weken geleden kampioen van Europa door in de finale van de Champions League met 1-0 te winnen van Paris Saint-Germain. Na alle huldigingen en festiviteiten kregen de spelers even vakantie. Enkele internationals moesten zich vorige week al weer melden bij hun nationale ploeg.

De Duitse topclub, die afgelopen seizoen in eigen land de 'dubbel' veroverde, begon vrijdag aan de voorbereiding op de competitiestart over een week tegen Schalke 04. De Canadese linksback Alphonso Davies ontbrak net als Flick op het trainingsveld. Het 19-jarige talent trainde individueel, net als de revaliderende Jérôme Boateng. De Spanjaarden Thiago en Javi Martinez trainden wel met de groep, hoewel beiden mogen vertrekken.

Golf: Solide begin Van Dam in de VS

11.03 uur: Golfster Anne van Dam heeft zich met een solide openingsronde van 70 slagen (2 onder par) in de subtop genesteld van de ANA Inspiration, de eerste major van dit jaar op Amerikaanse bodem. De Arnhemse deelt de negentiende plaats, 4 slagen achter de leider, de Amerikaanse Nelly Korda.

Van Dam moest wel even op gang komen op de snikhete golfbaan van Rancho Mirage in Californië. Ze noteerde op de eerste negen holes een bogey en een double bogey, maar herstelde zich knap met vier birdies op de tweede negen.

Korda noteerde 66 slagen op de eerste achttien holes. De Zuid-Koreaanse Chun In-gee en de Zweedse Madelene Sagström volgen met één slag meer.

Van Dam, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, deed vorige maand ook mee aan het Womens Open in Schotland. In die major eindigde ze als 45e.

Golf: John Daley (54) heeft blaaskanker

09.21 uur: De Amerikaanse golfer John Daly heeft blaaskanker. De 54-jarige Daly, tweevoudig majorwinnaar, is al geopereerd. „Het is nog steeds ook voor mij een schok, maar ik doe wat ik in me heb om dit te verslaan”, schreef de Amerikaan op Twitter. „Mijn hele leven heb ik alle verwachtingen al gelogenstraft, dus het is niet de tijd om nu te stoppen. Hopelijk is 2020 snel voorbij.”

Daly meldde zich onlangs bij de dokter met rugklachten. Hij dacht ook last van nierstenen te hebben. „Maar de dokter zei: het ziet er niet naar uit dat je nierstenen hebt. Helaas heb je blaaskanker. Toen ik een CT-scan had laten maken, stond ik op het punt een cola light te drinken bij McDonald’s. Maar de dokter zei: drink niets, je moet hierheen komen om die kanker uit je te krijgen.”

De operatie is weliswaar geslaagd, maar Daly kreeg van de artsen te horen dat de kans 85 procent is dat het terugkomt. „Gelukkig hebben ze het nu vroeg opgemerkt”, zegt de golfer, die over drie maanden weer een controle moet ondergaan. „We zullen zien wat er gebeurt. Hopelijk een wonder.” De flamboyante golfer, die de bijnaam ’Wild Thing’ draagt vanwege zijn soms opvliegende gedrag op en om de baan, won in 1991 het PGA Championship en vier jaar later het Brits Open.

Basketbal: Lakers één zege verwijderd van finale

07.56 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben nog één overwinning nodig om voor het eerst in tien jaar de finale te halen van de westelijke divisie in de NBA. De ploeg van superster LeBron James won in Orlando het vierde duel in de best-of-sevenserie tegen Houston Rockets met 110-100 en nam zo een voorsprong van 3-1. De Lakers kunnen de serie zaterdag beslissen.

Houston Rockets was de halve finale tegen de Lakers begonnen met een overtuigende zege (112-97), maar daarna moest de ploeg van onder anderen James Harden en Russell Westbrook het drie keer op rij afleggen tegen James en co. De 35-jarige vedette van de Lakers kwam donderdagavond tot 16 punten en 15 rebounds. Anthony Davis was weer de topschutter bij de ploeg uit LA met 29 punten. Davis pakte ook nog 12 rebounds.

Sinds het behalen van de zestiende NBA-titel in 2010, toen onder aanvoering van Kobe Bryant, kwamen de Lakers in de play-offs nooit meer verder dan de halve finales van de Western Conference. James verhuisde twee jaar geleden van Cleveland Cavaliers naar LA om de ploeg weer nieuwe successen te bezorgen.