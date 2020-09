Sport Kort: Lakers één zege verwijderd van finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Lakers één zege verwijderd van finale

07.56 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben nog één overwinning nodig om voor het eerst in tien jaar de finale te halen van de westelijke divisie in de NBA. De ploeg van superster LeBron James won in Orlando het vierde duel in de best-of-sevenserie tegen Houston Rockets met 110-100 en nam zo een voorsprong van 3-1. De Lakers kunnen de serie zaterdag beslissen.

Houston Rockets was de halve finale tegen de Lakers begonnen met een overtuigende zege (112-97), maar daarna moest de ploeg van onder anderen James Harden en Russell Westbrook het drie keer op rij afleggen tegen James en co. De 35-jarige vedette van de Lakers kwam donderdagavond tot 16 punten en 15 rebounds. Anthony Davis was weer de topschutter bij de ploeg uit LA met 29 punten. Davis pakte ook nog 12 rebounds.

Sinds het behalen van de zestiende NBA-titel in 2010, toen onder aanvoering van Kobe Bryant, kwamen de Lakers in de play-offs nooit meer verder dan de halve finales van de Western Conference. James verhuisde twee jaar geleden van Cleveland Cavaliers naar LA om de ploeg weer nieuwe successen te bezorgen.