’Boksen blijft olympisch, ook na schorsing’

Het dagelijkse bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal daartoe een voorstel doen bij het IOC-congres komende maand in Lausanne (24-26 juni). Het IOC wil niettemin een schorsing van de internationale boksbond (AIBA) tot tenminste na Tokio 2020.

Volgens het IOC heeft de mondiale boksorganisatie op financieel, bestuurlijk, arbitraal en ethisch niveau te weinig vorderingen gemaakt om sancties te voorkomen. De AIBA verkeert al jarenlang in crisis op allerlei gebieden. Het IOC waarschuwde de overkoepelende boksinstantie in 2017 al voor verregaande maatregelen indien hervormingen zouden uitblijven.

In november 2018 stelde het IOC een officiële onderzoekscommissie in. Op basis van de bevindingen van deze commissie is besloten de AIBA te schorsen, maar het boksen bij Tokio 2020 te handhaven.