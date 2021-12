Sven Kramer en Ireen Wüst jagen op olympisch ticket

Premium Schaatsen

Zorgen in schaatswereld vlak voor cruciaal OKT

In de aanloop naar het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi dat zondag van start gaat in Thialf, is er toch weer gedoe ontstaan over de omstandigheden in het schaatsstadion in Heerenveen. Diverse rijders en coaches maken zich zorgen en hebben hun beklag gedaan over opvallend veel meewind tijde...