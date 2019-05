Go Ahead heeft Eredivisie in handbereik

De eerste confrontatie in de halve finale van de playoffs om promotie/degradatie eindigde na een duel vol spektakel in 2-2. Go Ahead had het betere van het spel, maar FC Den Bosch sprong beter en efficiënter met zijn kansen om.

Bekijk ook: Efficiënt Den Bosch zet grote stap naar finale playoffs

Waar de vorige wedstrijd reclame was voor promotie/degradatievoetbal, was dit duel het tegenovergestelde de werkelijkheid. Het eerste grote gevaar kwam pas na een halfuur voetballen, toen Eagles-middenvelder Richard van der Venne zijn volley op de paal uiteen zag spatten. Tot de rust waren er vrijwel geen hoogtepunten te zien in De Vliert, de thuishaven van FC Den Bosch.

Danny Verbeek (l) in duel met Paco van Moorsel. Ⓒ BSR/Soccrates

De tweede helft ging verder waar de eerste was geëindigd. Go Ahead wilde - en moest - het spel maken, Den Bosch verdedigde en maakte gebruik van de ruimte die het kreeg. De thuisploeg kwam overigens weinig in de problemen. Sterker nog, FC Den Bosch werd een aantal keer zeer gevaarlijk en had zelfs de grotere kansen, maar tot doelpunten leidde het niet en kostte de thuisploeg uiteindelijk de kop.

Veldmate

John Stegeman, bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Go Ahead, wisselde aanvallend en vlak voor het einde van het fluitsignaal wierp dat zijn vruchten af, al was het niet een van zijn aanvallers die het beslissende doelpunt maakte. Sterker nog, terwijl de kopsterke en ingevallen Thomas Verheijdt zich aan zijn hoofd liet behandelen, maakte centrale verdediger en aanvoerder Jeroen Veldmate uit een corner de 0-1.

John Stegeman gaat met Go Ahead Eagles naar de finale van de playoffs Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was tot het eindsignaal nog even billenknijpen voor de Eagles, maar uiteindelijk hield de club uit Deventer het doel schoon.

Finale

Zaterdag 25 mei staat de eerste confrontatie van de playoff-finale op de rol. Go Ahead Eagles begint met een thuiswedstrijd tegen RKC, dat Excelsior naar de Keuken Kampioen Divisie stuurt. Drie dagen later, 28 mei, vindt de return plaats.