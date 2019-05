Excelsior degradeert uit de Eredivisie

Op bezoek in Waalwijk kwam de Eredivisionist niet sterk voor de dag. De Rotterdammers verkeken zich volledig op de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie en gaven een goede uitgangspositie in de laatste minuten uit handen (2-1).

Bekijk ook: Excelsior op rand van degradatie

Excelsior speelt al sinds het seizoen 2014/2015 onafgebroken in de Eredivisie. Als het nog een jaar actief blijft op het hoogste niveau in Nederland, dan vestigen de Kralingers een nieuw clubrecord.

Efficiënt

In het eerste bedrijf maakten de bezoekers het Excelsior erg moeilijk om te voetballen. Het lukten de Rotterdammers maar niet om door de verdedigende stellingen van RKC heen te komen. RKC creëerde ook weinig kansen, maar die spaarzame keer dat het voor het doel van de thuisploeg kwam, was het direct raak. Stijn Spierings kopte voor rust op fraaie wijze de 0-1 binnen.

Stijn Spierings (r) en Dylan Seys, na de openingstreffer van RKC. Ⓒ BSR/Soccrates

Excelsior kwam sterk uit de kleedkamer. Het mondde uit in een snelle gelijkmaker van Elias Mar Omarsson. In de 49e minuut schoot de IJslander via onderkant lat de 1-1 tegen de touwen.

Elias Mar Omarsson (r) na de gelijkmaker tegen RKC. Ⓒ BSR/Soccrates

Tien man

Spierings, eerder nog trefzeker namens RKC, moest twintig minuten voor het eindsignaal het veld verlaten. De oud-Spartaan kreeg, na hands, zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. De Waalwijkers moesten de rest van de wedstrijd zien te overleven met een man minder.

Excelsior verhoogde weliswaar de druk op het doel van RKC, maar van een groot slotoffensief was geen sprake. De Rotterdammers kwamen er niet meer doorheen en zagen de Eredivisie als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Trainer Ricardo Moniz werd aangesteld om Excelsior in de Eredivisie te houden, maar het lukte de oefenmeester niet om degradatie te voorkomen. Ⓒ BSR/Soccrates

Deceptie

Door het gelijke spel tegen RKC degradeert Excelsior na vijf jaar uit de Eredivisie. RKC stoomt door naar de finale van de playoffs, waar Go Ahead Eagles te wachten staat. RKC begint met een uitwedstrijd (zaterdag 25 mei, 18.30 uur). De return is drie dagen later, op mei 28.