Roda JC in grote financiële nood

Op korte termijn heeft de club uit Kerkrade een tekort van 900.000 euro op de begroting voor het nieuwe seizoen, die half juni bij de KNVB moet worden ingeleverd. Als klap op de vuurpijl was er vandaag het statement van Platform Roda JC, een overlegorgaan bestaande uit meerdere geledingen, dat een faillissement van Roda JC dreigt.

De sleutelfiguur is Schrouff, die het heeft gehad met het voortdurend financieel bijspringen. De schattingen over hoeveel geld de Limburger in de bodemloze put heeft gestort lopen op tot zelfs 20 miljoen euro. De maat is nu vol voor Schrouff. De Rus Pomomarev leek de redder in nood, maar vanwege zijn belangen in het Duitse KFC Uerdingen zijn de gesprekken ’on hold’ gezet.

"Eén minuut voor twaalf"

„Het is echt één minuut voor twaalf. Komt er geen akkoord voor dinsdag 28 mei, dan zal op de aandeelhoudersvergadering Frits Schrouff het faillissement gaan aanvragen”, laat Platform Roda JC optekenen. Al langer is de ongerustheid onder de Roda JC-supporters groot. Er is inmiddels een publieksactie opgestart om geld in te zamelen voor de noodlijdende club.

Roda JC-directeur Harm van Veldhoven erkent de ernst van de situatie, maar voelt zich wel genoodzaakt om het juiste perspectief te schetsen. „We zijn er door overvallen dat dit zo naar buiten is gebracht door Platform Roda JC. Dat is wel een beetje frustrerend. Natuurlijk is er een probleem, maar het wordt nu wel wat gedramatiseerd. Ik beloof niks, maar je kunt er wel van uitgaan dat Roda JC niet failliet gaat op negen ton”, aldus Van Veldhoven.

"Laatste druppel"

De directeur begrijpt dat Schrouff niet opnieuw de portemonnee wil trekken. „Schrouff heeft er al te veel geld aan verloren. Ik begrijp dat dit voor hem de laatste druppel is. We zullen een manier moeten vinden om dat op te lossen. Dat kan door een financier te vinden, maar anders zullen we verder moeten saneren.”

Dat betekent echter opnieuw snijden in eigen vlees en daar zitten natuurlijk wel grenzen aan. Roda JC heeft sportief een uiterst teleurstellend seizoen achter de rug met de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, op een straatlengte achterstand van de andere twee degradanten, kampioen FC Twente en nummer 2 Sparta Rotterdam.

„Je zou bijvoorbeeld vijf ton kunnen snijden in het spelersbudget door nog meer met eigen jeugd te gaan doen”, aldus Van Veldhoven. „Maar dat heeft wel consequenties. Dan zet je geen selectie neer waarmee je komend seizoen in de top-5 gaat spelen en dat is wel onze sportieve ambitie. We hebben de afgelopen jaren al miljoenen gesaneerd. Dat doe je om uiteindelijk ook weer door te groeien.”