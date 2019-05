Bruins transfervrij na degradatie: ’Was niet de intentie’

In maart verlengde Bruins nog zijn contract met twee jaar. Er was echter wel één belangrijke voorwaarde aan de deal verbonden: de Rotterdammers mochten niet degraderen uit de Eredivisie. Dat gebeurde echter wel. Het gelijkspel tegen RKC Waalwijk (1-1) was onvoldoende voor Excelsior om de finale te halen van de nacompetitie. Ook clubman Bruins kon daar niets aan veranderen.

„Ik ben nu dus transfervrij”, verzuchtte de 32-jarige Rotterdammer bij FOX Sports. „Dat was natuurlijk helemaal de intentie niet. Ik wilde blijven en misschien wel mijn loopbaan bij Excelsior afsluiten. Maar goed, dat is van latere zorg. Eerst maar eens deze klap verwerken.”

Volgens Bruins gaat Excelsior zware tijden tegemoet. „We waren de club met de kleinste begroting in de eredivisie. Dan komt degradatie extra hard aan. Clubs met een hoger budget kunnen meestal na degradatie in de eerste divisie gelijk meedoen om de titel. Deze stap terug mag iedereen zich bij de club aanrekenen. We hadden geen plan B toen de resultaten minder werden.”