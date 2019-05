Streep door uitbreiding WK voetbal in Qatar

Toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter maakte in december 2010 bekend dat het WK in Qatar wordt gehouden. Ⓒ EPA

De FIFA annuleert de uitbreiding van het WK voetbal in 2022 in Qatar. Aan dat toernooi nemen nog gewoon 32 landen deel. In het oorspronkelijke plan wilde de wereldvoetbalbond het aantal landen uitbreiden naar 48.