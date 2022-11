Oleksandr Usyk lacht om ’bange’ Tyson Fury: ’Dat wéét ik’

Usyk is de zwaargewichtkampioen bij de WBA, WBO en IBF. Hij verdedigde zijn titels in augustus met succes tegen Anthony Joshua. Fury is titelhouder bij de WBC en The Ring.

Hoewel de Brit na zijn laatste partij in april van dit jaar, waarin hij won van Dillian Whyte, aankondigde met pensioen te gaan, heeft hij toch weer besloten te gaan vechten. Op 3 december staat hij in Londen tegenover Chisora, die hij al twee keer eerder versloeg.

Tyson Fury maakt op 3 december zijn terugkeer in de ring. Ⓒ ANP/HH

Veel fans hadden gehoopt op een clash tussen Usyk en Fury, zodat er één onbetwiste kampioen zou komen in het zwaargewicht. Zo ook de 35-jarige Oekraïner zelf. ,,Ik moet hierom lachen”, verklaarde hij recent na vragen over het gevecht tussen Fury en Chisora. „Waarom doet hij dit?”

De suggestie dat Fury, ook wel The Gypsy King genoemd, actief wil blijven, voordat hij een jaar later vecht tegen Usyk, wordt door zijn potentiële tegenstander afgedaan als onzin. „Volgens mij hadden we al een akkoord om te boksen. Nu rent hij weg en zegt hij dat ik niet tegen hem wil vechten... Of ik denk dat Fury bang voor me is? Dat wéét ik.”