Plek in bijzonder elftal voor Arjen Robben en Nigel de Jong

Zo komt Tikitaka.esp met een bijzonder duel op de proppen. Het medium zet via Instagram de meest harde en vaakst beboete spelers tegenover de voetballers die hun dagen bijna vaker in de ziekenboeg doorbrachten dan op het veld.

Bad Boys Best

’Bad Boys Best’, zoals het team van snoeiharde spelers heet, gaat spelen in de oude Engelse stijl: 4-4-2.

Tussen de palen Oliver Kahn. De oud-doelman van Bayern, die in zijn carrière drie rode kaarten pakte. De verdediging bestaat uit Sergio Ramos, Pepe, Marco Materazzi en Paolo Montero. De defensie is goed voor respectievelijk 26, 13, 25 en 22 rode kaarten.

Op het middenveld staat 81-voudig Oranje-international Nigel de Jong (5 rode kaarten). Hij wordt vergezeld door Roy Keane (11 rode kaarten), Vinnie Jones (6 rode kaarten) en Joey Barton (9 rode kaarten).

In de voorhoede moeten twee spelers voor de doelpunten zorgen. Ten eerste Eric Cantona, de Fransman die in zijn tijd bij Manchester United ooit een uit-supporter een karatetrap verkocht. Naast hem staat Luis Suárez, die in zijn carrière zijn tandafdruk achterliet bij Otman Bakkal, Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini. Cantona kreeg zes keer rood, Suárez vier keer.

Fragile Best

Dan de spelers die vaak te kampen hadden met blessures, zij spelen in een 3-5-2-formatie.

Op doel ook een Duitser: Manuel Neuer. De goalie van Bayern brak meerdere malen zijn voet. In totaal heeft hij al 15 blessures achter zijn naam staan. De achterhoede bestaat uit Holger Badstuber (16 blessures), Vincent Kompany (30 blessures) en Thomas Vermaelen (32 blessures).

Op het middenveld is er een plek ingeruimd voor Jack Wilshere, met 16 blessures en Abou Diaby, met 43 blessures. De meer aanvallend ingestelde fragiele middenvelders zijn Gareth Bale, Marco Reus en Arjen Robben, die respectievelijk met 29, 40 en 46 (!) blessures te maken hebben gehad. Met dat aantal is Robben, ook wel de man van glas genoemd, de absolute koning in het fragiele elftal.

Voorin is er plek voor twee Brazilianen: Ronaldo (22 blessures) en Neymar Jr. (17 blessures).