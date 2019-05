Sparta één horde verwijderd van Eredivisie

De eerste ontmoeting tussen TOP Oss en Sparta eindigde in een 0-2 overwinning voor de Rotterdammers. In een zeer matige wedstrijd was Abdou Harroui het enige lichtpuntje van de avond, mede dankzij zijn twee fraaie doelpunten.

Bekijk ook: Harroui schiet Sparta in matig duel langs TOP Oss

Spandoek van de Sparta-supporters Ⓒ BSR/Soccrates

Op Het Kasteel sprankelde het aanzienlijk meer, te zien aan de kansen die Sparta creëerde in de openingsfase. De thuisploeg hoefde maar een kwartier op het eerste doelpunt te wachten. Bart Vriends promoveerde de voorzet van Mohamed Rayhi tot assist en kopte de 1-0 binnen.

Bart Vriends viert zijn openingsdoelpunt tegen TOP Oss. Ⓒ BSR/Soccrates

De thuisploeg kreeg genoeg kansen om de voorsprong voor rust te verdubbelen. Maar zowel Deroy Duarte als Rayhi zagen hun inzet gekeerd worden door doelman Ronald Koeman, zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal. TOP Oss kon voor weinig gevaar zorgen en de tweeëntwintig hoofdrolspelers zochten met een 1-0 tussenstand de kleedkamers op.

Na rust konden de bezoekers geen vuist maken. TOP Oss kwam weinig dreigend in de buurt van het strafschopgebied van Sparta. Zo tikten de seconden rustig weg in het voordeel van de Rotterdamse club, die in twee wedstrijden tegen TOP Oss geen tegendoelpunt incasseerde.

Knock-out

Vijf minuten voor het eindsignaal besloot Ragnar Ache de definitieve knock-out uit te delen. Eerst schoof de invaller van dichtbij de bal rustig achter Koeman.

Nog geen minuut later liet de aanvaller zien dat hij niet alleen op de goede plek kan staan, maar dat hij ook over een behoorlijke trap beschikt. Op zo’n dikke twintig meter van het doel streepte Ache de bal genadeloos hard, via de onderkant van de lat, in het doel. Koeman kon de bal alleen maar horen.

Finale

Door TOP Oss uit te schakelen plaatst Sparta zich voor de finale van de playoffs om promotie naar de Eredivisie. De laatste sta in de weg voor de Rotterdammers, om na een jaar afwezigheid weer terug te keren op het hoogste niveau in Nederland, is De Graafschap - dat in eigen huis afrekende met Cambuur. De eerste confrontatie vindt plaats op zaterdag 25 mei (20.45 uur). Dan spelen de Spartanen thuis tegen de Superboeren. Drie dagen later is de return.