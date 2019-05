Benschop helpt De Graafschap naar de finale

Bijdschap bij de spelers van De Graafschap na de openinsgtreffer van Charlison Benschop. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Graafschap heeft met dank aan Charlison Benschop de finale bereikt van de play-offs om promotie/degradatie. De eredivisieploeg uit Doetinchem won woensdagavond op de Vijverberg met 2-0 van Cambuur Leeuwarden. Dat was na de 1-1 in Friesland ruimschoots voldoende voor een plek in de eindstrijd.