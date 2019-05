Succespijlen voor Van Barneveld

„Ik vond ze laatst weer ergens in een lade”, reageert Van Barneveld. „Laat ik het hier weer eens mee proberen, dacht ik.” Zijn materiaalsponsor Target heeft de betreffende pijlen inmiddels aan de hand van alle details nagemaakt, waardoor de vijfvoudig wereldkampioen darts mogelijk nieuwe kampioenspijlen in handen krijgt.

Voorlopig is Van Barneveld in zijn afscheidsjaar immers nog zoekende naar de absolute vorm. Zijn eerstvolgende optreden is vrijdag bij de Dutch Darts Masters in Zwolle. „Ik ben blij dat ik weer een toernooi in Nederland mag spelen. Hopelijk valt het allemaal weer een keer op z’n plek.”

Van Barneveld is momenteel de nummer 29 van de wereld. De beste 32 darters plaatsen zich straks automatisch voor het wereldkampioenschap, dat in december van dit jaar weer in Londen wordt gehouden. De kans is aanwezig dat Barney buiten die top-32 valt. In dat geval is er nog altijd geen reden tot paniek, aangezien de beste 32 van de opgeschoonde ProTour Order of Merit ook tot het WK worden toegelaten. Normaal gesproken behoort hij altijd tot dat gezelschap. Bij dat laatste scenario krijgt hij in het uiteindelijke speelschema alleen sneller te maken met een geplaatste speler.

