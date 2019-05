Multimiljonair wil Van Geel naar Hannover halen

Kind nodigde Van Geel recent uit bij een wedstrijd van zijn club en zorgde ervoor dat de huidige ’td’ van Feyenoord een voortreffelijke indruk kreeg van zijn club. In Hannover werd Van Geel gesignaleerd in de bestuurskamer en op het peperdure trainingscomplex in de bossen bij Hannover. Ook woonde hij de Bundesliga-wedstrijd tegen Freiburg bij, waarin Hannover 96 nota bene degradeerde. Het stadion zat met ruim 40.000 toeschouwers evenwel vol, en er is financieel veel mogelijk bij de Duitse club.

Kind heeft duidelijk gemaakt dat Van Geel zijn grootste voorkeur heeft. Hij is onder de indruk van het werk dat de oud-prof bij Feyenoord heeft verricht. Het feit dat hij een positieve transferbalans kan overleggen na acht jaar en ook bij al zijn vorige clubs zwarte cijfers schreef, met daarbij ook nog vijf prijzen in de Feyenoord-periode, maakt hem de beste kandidaat.

Van Geel heeft nog geen besluit genomen. Hij heeft ook de mogelijkheid om dichter bij huis algemeen directeur van Willem II te worden.