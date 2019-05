Bom barst in spelersbus Groningen

Het werd een keiharde confrontatie, waarbij medespelers en trainer Danny Buijs tussenbeide moesten springen in het gangpad van de bus. Na geduw, getrek en een hoop geschreeuw was het klaar, maar de teksten van de verhaal halende Bel Hassani klonken velen bekend in de oren. Hij liet Padt in keiharde bewoordingen weten dat spelers het zat zijn dat de afgezette captain (na een klap aan een conducteur in een trein) achter de rug van zijn medespelers om over hen ’lult’ tegen algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans.

Toen Buijs tussenbeide sprong, gaf Bel Hassani hardop aan de actie van zijn coach niet te snappen, omdat diezelfde Padt er in de winterstop bij Nijland en Jans op had aangedrongen dat de trainer na een moeilijk eerste halfjaar ontslagen moest worden.

Bel Hassani kwam er als AZ-huurling zelf pas na de winterstop bij, maar weet precies van de hoed en de rand als het gaat om het hot topic dat de selectie opsplitst. Alle frustratie daarover spoot er direct na de laatste wedstrijd van het seizoen uit. Het is niet voor het eerst dat Padt in opspraak raakt. FC Groningen wilde niet op het incident reageren.