Steeds jonger in de MLS: 14-jarige tekent profcontract

Kei was namelijk 14 jaar en een paar weken toen hij zijn contract ondertekende, maar Maximo Carrizo zette zijn handtekening onder een contract bij New York City FC op zijn 14e verjaardag. De verbintenis is overigens van flinke duur, hij ligt voor de komende zes seizoenen (in de MLS betekent dat tot de winter van 2027) vast bij de partner club van Manchester City. Daarnaast heeft de club nog een optie opgenomen om het contract van de middenvelder met een jaar te kunnen verlengen.

De club is verheugd dat Carrizo nu vastligt nadat hij al in de jeugd van New York City FC speelde. „Hij staat aan het begin van zijn loopbaan, maar is enorm talentvol. Het was spectaculair om zijn ontwikkeling de voorbije jaren te volgen”, aldus technisch directeur David Lee.