Elijzen: ‘Tijd van spelletjes is voorbij’

In de 158 kilometer lange rit tussen Cuneo en Pinerolo doemt na 117 kilometer de Montosa op. ,,De tijd van spelletjes is voorbij’’, zei hij lachend en verwijzend naar de manier waarop zijn coureurs eerder een vlakke etappe hadden benaderd.

In de wandelrit naar Modena had Elijzen een fles wijn uitgeloofd voor degene die met het minste gemiddelde wattage per kilogram aan de meet zou arriveren. Jan Bakelants ‘scoorde’ het best. En Chad Haga had een gemiddelde hartslag over de rit van 88. Ik heb zelfs meer gehad achter het stuur, hahaha!’’