Jan Lammers: Vraagtekens over toekomst Max

Jan Lammers Ⓒ Telegraaf

Er wordt nogal eens met verbazing gereageerd als ik zeg dat ik Max Verstappen een maatje groter vind dan Lewis Hamilton. Een man met vijf wereldtitels, en dan kom ik vertellen dat ik Max nog beter vind. Terwijl er anderzijds toch weinig mensen aan zullen twijfelen dat Max al vier wereldtitels op zak zou hebben als hij vanaf dag één in de Formule 1 in een Mercedes had gereden.