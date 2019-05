’Hectisch, maar heel uitdagend circuit’

Max Verstappen maakt een dolletje met een medewerker van Red Bull Ⓒ FOTO’S FRITS VAN ELDIK EN HOLLANDSE HOOGTE

MONTE CARLO - Max Verstappen staat de komende dagen niet voor één, maar voor twee uitdagingen. De hectiek in zijn normaal zo rustige residentie Monaco vermijden voor de wereldberoemde Grand Prix én zondag zijn eerste podiumplek bemachtigen in het prinsdom. „Het is hier wel een beetje hectisch, hè”, zorgt de nuchtere Limburger voor het understatement van de eeuw.