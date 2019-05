Moniz: ik heb gefaald bij Excelsior

De ontoereikende remise op eigen veld in de return van de play-offs tegen tien man van RKC Waalwijk (1-1) betekende het einde van Excelsior in de eredivisie en waarschijnlijk ook van het dienstverband van Moniz bij de Rotterdamse club.

„Dit is een ramp”, bekende hij bij FOX Sports. „Ze spelen al vijf jaar in de eredivisie en ze horen ook in de eredivisie. Ik heb er geen woorden voor. Het doet me heel veel, maar ik laat het niet merken. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. We hebben ons schandalig gepresenteerd in deze twee wedstrijden tegen RKC. Mijn tijd was niettemin eervol en dankbaar bij Excelsior. Ik ben eindverantwoordelijk. Daar loop ik niet voor weg. Dan moet je gewoon zeggen dat je hebt gefaald. Punt.”