De Jong: ’Cambuur niet klaar voor promotie’

De huidige trainer van de Superboeren staat namelijk volgend seizoen aan het roer bij Cambuur, de ploeg die hij met De Graafschap uitschakelde voor promotie naar de Eredivisie. „Dit is een opluchting”, zei De Jong na afloop van de ’Henk de Jong-derby’ tegen Fox Sports.

De Graafschap won weliswaar met 2-0, maar van een lije dakje ging het niet in Doetinchem. „Ik ben niet gek, ik weet wat ik zie. We kregen veel kansen tegen en dat gebeurt ook veel in de Eredivisie”, weet De Jong, die het verschil tussen de onderste regionen in de Eredivisie en de bovenste clubs uit de Keuken Kampioen Divisie klein acht. „Dat is de realiteit, maar de vorige keer toen ik dat zei werd ik afgeschoten. Je ziet het ook in dit duel, het had alle kanten op kunnen gaan.”

Door Cambuur uit te schakelen heeft De Jong er persoonlijk voor gezorgd dat hij volgend seizoen een divisie lager actief zal zijn als trainer. „Dat is hartstikke goed”, zegt de oefenmeester. „Voor de club (Cambuur, red.) is het nu niet goed om te promoveren. De tijd naar het nieuwe stadion is te lang, dat is twee jaar. De kans is groot dat je in die tussentijd er alweer uit ligt.”

De Jong wil tot die tijd, dat er een nieuw stadion staat, bouwen aan een nieuw elftal. „Promoveren dat lukt wel, erin blijven is het moeilijke. Met de mogelijkheden die we dan hebben moet dat lukken.”