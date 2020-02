Exclusief met Steven Pienaar: ’Van Bommel was de irritantste’

Het bevalt Steven Pienaar weer heel goed in Nederland. Ⓒ Michel van Bergen

Steven Pienaar (37), die in de periode van 2001-2006 op het Ajax-middenveld schitterde, is terug bij de club waar zijn doorbraak in het internationale voetbal gestalte kreeg. Als stagiair bij Ajax onder 16 zet hij op De Toekomst de eerste stappen in zijn trainerscarrière. Aan de vooravond van Ajax-PSV sprak TELESPORT met Pienaar over zijn eigen ervaringen met de topper en dan in het bijzonder met tegenstander Mark van Bommel, zijn ambities als trainer en de ontwikkelingen in zijn vaderland Zuid-Afrika.