Indrukwekkende opmars Nederland op coëfficiëntenlijst lijkt niet te stuiten

Al jaren wordt er gedroomd van een plaats bij de top zes, waarmee Nederland recht zouden hebben op twee rechtstreekse tickets voor de Champions League. Frankrijk (vijfde) en Portugal (zesde) voelen de hete adem van het Nederlandse voetbal steeds meer in de nek.

Ter verduidelijking: de coëfficiëntenranking van de UEFA bepaalt welke landen met hoeveel clubs in de Europese competities mogen aantreden. Voor elk gewonnen punt (winst of gelijkspel) in de Champions League, Europa League of Conference League krijgen landen coëfficiëntenpunten. De optelsom van die punten van de laatste vijf seizoenen levert dan een coëfficiëntenranking op. Op dit moment voert Engeland die lijst oppermachtig aan en staat Nederland op de zevende plek.

De volledige top vijftien ziet er momenteel zo uit:

1. Engeland (91,212 punten)

2. Spanje (82,855)

3. Italië (66,188)

4. Duitsland (64,213)

5. Frankrijk (46,748)

6. Portugal (45,882)

7. Nederland (36,900)

8. Oostenrijk (32,850)

9. Schotland (31,700)

10. Rusland (31,682)

11. Oekraïne (30,600)

12. Servië (28,875)

13. België (28,000)

14. Zwitserland (26,925)

15. Kroatië (24,900)

Yorbe Vertessen, speler van PSV Ⓒ ANP/HH

Primus in 2021-2022

Op dit moment is de kloof tussen Nederland en nummer zes Portugal nog bijzonder groot, maar alles verandert wanneer de punten voor het seizoen 2017-2018 wegvallen. Tijdens dat seizoen deed Nederland het bijzonder slecht en kon het slechts 2,800 punten sprokkelen. Ter vergelijking: dit seizoen konden de vijf Nederlandse clubs in Europa (Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ) al 6,800 punten verzamelen. Geen enkel land doet beter.

Dit seizoen laat Nederland grootheden als Engeland en Spanje achter zich, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de Europese voorrondes die de Nederlandse clubs moesten afwerken. Het blijft echter toch indrukwekkend.

Ook Feyenoord haalde al veel punten in Europa. Ⓒ ANP/HH

Tussenstand seizoen 2021-2022:

1. Nederland (6,800 punten)

2. Engeland (5,571)

3. Portugal (5,416)

4. Duitsland (5,214)

5. Spanje (5,142)

Wegvallen rampseizoen 2017-2018

Volgend jaar vervalt dat laatste slechte seizoen en maakt Nederland een fameuze inhaalbeweging ten opzichte van Frankrijk en Portugal. Van 8,9 punten achterstand op de zesde plaats, heeft Nederland dan virtueel nog 1,2 punten achterstand op Frankrijk (dat de virtuele vijfde plaats moet afstaan aan Portugal).

De virtuele stand na wegvallen van seizoen 2017-2018:

1. Engeland (71,141 punten)

2. Spanje (63,141)

3. Duitsland (54,356)

4. Italië (48,855)

5. Portugal (36,216)

6. Frankrijk (35,248)

7. Nederland (34,000)

8. Schotland (27,300)

9. België (25,400)

10. Oostenrijk (23,100)

Dani de Wit Ⓒ ANP/HH

Nog veel mogelijkheden

De opmars van Nederland op de ranking is nog volop aan de gang, want alle vijf de Nederlandse clubs zijn nog in de running voor een Europese overwintering. Voor Ajax ziet het er met hun 9 punten uit 3 wedstrijden bijzonder rooskleurig uit om door te stoten in de Champions League en PSV staat met 4 punten uit 2 wedstrijden aan de leiding in groep B van de Europa League.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, hebben de Nederlanders ook nog drie clubs die actief zijn in de Conference League. Het voordeel van die competitie: het niveau ligt lager, maar er zijn wel evenveel punten voor de coëfficiënt te verdienen. Feyenoord en AZ staan met 4 punten uit 2 wedstrijden aan de leiding van hun groep, Vitesse staat derde met 3 punten uit 2 duels. Er bestaat geen twijfel over dat ook zij nog heel wat punten kunnen en zullen rapen dit seizoen.

Patrick Vroegh en Sondre Tronstad van Vitesse Ⓒ ANP/HH

Productiefste seizoen ooit?

Nederland is goed op weg om het productiefste seizoen ooit in Europa neer te zetten. Als ’we’ zo verder gaan, heeft Nederland mogelijkheden om in een van de volgende jaren de top zes binnen te sluipen. Dat zou betekenen dat zowel de landskampioen als de vicekampioen van de Eredivisie rechtstreeks mag aantreden in de groepsfase van de Champions League.

Bron: Het Nieuwsblad