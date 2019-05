Arnold ziet het wel zitten in Australische PSV’er

Bondscoach Graham Arnold heeft Behich opgeroepen voor de oefeninterland op 7 juni in en tegen Zuid-Korea. De 28-jarige linksback kwam dit seizoen amper in actie voor PSV en hij mag deze zomer al weer vertrekken.

Trainer Mark van Bommel maakte zich vorig jaar sterk voor de komst van Behich, die overkwam van de Turkse club Bursaspor en een contract tot medio 2022 ondertekende bij PSV. Als assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij het Australische elftal had hij de verdediger leren kennen op het WK in Rusland.

Behich kon in Eindhoven echter weinig indruk maken. Hij moest Angeliño voor zich dulden als linksback en kwam in de eredivisie tot slechts vier invalbeurten. Alleen in het bekertoernooi mocht de Australiër twee keer starten.

Bondscoach Arnold riep zes debutanten op voor de oefeninterland in de Zuid-Koreaanse stad Busan. Met 35 interlands is Behich de meest ervaren speler in de selectie van de 'Socceroos'.