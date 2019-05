Sarri: ’Dat kan toch niet zo zijn?’

De Franse middenvelder miste de laatste wedstrijden vanwege een enkelblessure, maar hij heeft inmiddels de training voorzichtig hervat. „We zijn dus heel optimistisch over zijn inzetbaarheid in de finale”, zegt manager Maurizio Sarri over Kanté, normaal gesproken een vaste waarde bij Chelsea.

De Italiaanse trainer kan woensdag in Bakoe tijdens de finale vanwege blessures geen beroep doen op verdediger Antonio Rüdiger, middenvelder Ruben Loftus-Cheek en aanvaller Callum Hudson-Odoi. Loftus-Cheek scheurde vorige week tijdens een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten een achillespees en staat zeker vijf maanden aan de kant.

„Ruben gaat sterker terugkomen. Ik weet zeker dat hij een van de beste middenvelders in Europa wordt”, aldus Sarri, die niet denkt dat de uitkomst van de finale bepalend wordt voor zijn toekomst bij Chelsea. „In dat geval zou ik beter gelijk kunnen stoppen. Het kan toch niet zo zijn dat 90 minuten bepalend zijn voor 10 maanden hard werken?”

Bekijk ook: Arsenal moet Mkhitaryan thuislaten