’Ter land, ter zee en in de lucht’ voor Verstappen

Waar de Red Bull-coureur begin deze week na de Jumbo Racedagen op het circuit van Zandvoort per vliegtuig naar Zuid-Frankrijk kwam om zijn rondjes te rijden, gebruikt hij dit weekeinde tijdens de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco een boot om zich richting de paddock te begeven.

Het is zoals elk jaar passen en meten in de straten van Monte Carlo. Voor de trucks van de teams, de auto’s en talloze scooters en dus ook voor de Formule 1-coureurs zelf. Aan Verstappen gaat de grootste verkeerschaos gelukkig voorbij.

De Grand Prix van Monaco is voor Max Verstappen een thuisrace. Ⓒ Red Bull

Hij vaart elke dag vanuit zijn wijk Fontvieille keurig op en neer naar het reusachtige honk van Red Bull Racing. „En dat bevalt prima. Ik doe het nu elke keer zo. Al dat verkeer hier, dat is bijna niet te doen.”

Verstappen is in zijn vrije tijd sowieso geregeld op het water te vinden. Hij is een groot fan van jetski’s en kan - logischerwijs - uitstekend uit de voeten met de krachtige gevaartes.