Hamilton heeft tijd nodig na overlijden Lauda

In de perszaal in Monaco, waar komend weekeinde de zesde race van het seizoen wordt verredden, werd de Brit vervangen door zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

„Lewis heeft twee dagen geleden een goede vriend verloren. We vragen om jullie begrip”, stelde een woordvoerder van het team.

Hamilton had een speciale band met Lauda, die hem in 2013 overtuigde om naar Mercedes te vertrekken. Het leverde de Brit uiteindelijk vier wereldtitels (2014, 2015, 2017 en 2018) op.

Niki Lauda en Lewis Hamilton hadden een zeer goede band. Ⓒ EPA

Lauda was als speciaal adviseur verbonden aan het team van Mercedes. Begin deze week overleed de Oostenrijker op 70-jarige leeftijd.

„Mijn maatje, ik kan het nog maar moeilijk geloven dat je er niet meer bent. Ik zal onze gesprekken missen, het lachen, de grote knuffels na het winnen van een race. Het was echt een eer om met jou te werken de afgelopen zeven jaar. Ik zou zelfs niet in dit team hebben gezeten zonder jou. God hebbe je ziel. Dank je dat je een licht in mijn leven bent geweest. Ik zal altijd klaar staan voor jouw familie als ze me nodig hebben. Ik houd van je man. Voor altijd jouw vriend, Lewis.”

Mercedes eert Lauda dit weekeinde om meerdere manieren. De teamleden zullen zware armbanden dragen en op de bolides van Hamilton en Bottas wordt ’Danke Niki’' en de handtekening van de drievoudig wereldkampioen geplaatst. Ook zal een van de Mercedes-sterren op het bodywork bij de motor rood kleuren.

Bekijk ook: Eerbetoon aan Lauda bij GP van Monaco