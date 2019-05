Kraker voor De Roon in gekke omstandigheden

Bij winst op Sassuolo plaatst de ploeg uit Bergamo zich voor het eerst in de 112-jarige clubhistorie voor het belangrijkste Europese bekertoernooi, de Champions League. ''Het zou buitengewoon zijn als we het halen, maar we moeten niet denken dat we er al zijn'', zegt trainer Gian Piero Gasperini.

Officieel speelt Atalanta zondag tegen Sassuolo thuis. Het aloude eigen stadion Atleti Azzurri d'Italia, geopend in 1928, wordt echter gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe voetbalarena. Atalanta wijkt daarom voor thuiswedstrijden voorlopig uit naar het ruim 200 kilometer verderop gelegen Mapei-stadion in Reggio Emilia, toevallig de thuisbasis van Sassuolo. Naar verwachting 18.000 fans van Atalanta gaan zondag mee. Zij mogen het grootste deel van het stadion bezetten. De aanhangers van Sassuolo zitten voor de verandering in het uitvak.

Atalanta gaat de laatste speelronde in als nummer drie van de ranglijst met 66 punten. Internazionale heeft evenveel punten, maar staat vierde omdat de onderlinge resultaten in het voordeel van Atalanta zijn. AC Milan (65 punten) en AS Roma (63) doen ook nog mee in de strijd om de resterende twee tickets voor de Champions League.

Atalanta is met 74 doelpunten de meest trefzekere ploeg in de Serie A. Het elftal van Gasperini, met Hateboer en De Roon als vaste krachten, heeft al twaalf competitieduels op rij niet verloren. Vorige week hield Atalanta ook kampioen Juventus op 1-1. „Het zelfvertrouwen bij mijn spelers is torenhoog en dat wordt cruciaal”, zegt Gasperini.