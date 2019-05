Verongelukte Sala wilde niet eens naar Cardiff

L’Équipe heeft dat na onderzoek onthuld. De Franse krant beschikt over diverse audioberichten van Sala.

„Nantes heeft een goede deal gemaakt en dus willen ze per se dat ik vertrek”, aldus de voetballer. „Cardiff heeft me een goed contract aangeboden, dat klopt, maar sportief gezien is een overstap niet interessant voor me. Maar goed. Nantes doet nu dus alles om me die kant op te krijgen.”

Sala werd gek van de situatie. „Ik weet niet wat ik moet doen. Niemand houdt rekening met mij en wat ik wil. Het is zwaar, heel zwaar.”

Vooral voor clubeigenaar Waldemar Kita van Nantes had hij geen goed woord over. „Ik wil niet met hem praten. Dan word ik woest. Ik walg van hem, zeker als we recht tegenover elkaar zitten. Hij wil me verkopen aan Cardiff, omdat hij een goede deal heeft weten te sluiten en dus veel geld aan me kan verdienen. Geld is het enige waar hij aan denk. Mij heeft hij helemaal niets gevraagd. Het is een zooitje. Ik weet het allemaal niet meer.”

De vader van Sala, die onlangs zelf stierf van verdriet, haalde voor zijn dood in een documentaire van de BBC hard uit naar de personen die zich met de transfer van zijn zoon bemoeiden. „Ze hebben hem als een hond in de steek gelaten”, zei hij.