Baas Nibali in opspraak

Erzen zou mogelijk banden hebben met de Duitse dopingarts Mark Schmidt, de hoofdrolspeler in een omvangrijk Oostenrijks dopingschandaal.

Vorige week schorste de UCI als gevolg van de zogenoemde Operatie Aderlass nog enkele (oud-)renners, onder wie de Italiaan Alessandro Petacchi en de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic, allen klant van Schmidt.

Erzen is een van de oprichters van wielerploeg Bahrain dankzij zijn contacten met prins Nasser bin Hamad Al Khalifa, de grote geldschieter. Daarvoor leidde hij het kleine Adria Mobil, waar Primoz Roglic zich van schansspringer tot talentvol wielrenner ontwikkelde. Inmiddels is Roglic kopman van Jumbo-Visma en topfavoriet voor de eindzege in de Giro d'Italia.