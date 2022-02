Formule 1: FIA-president gaat zich beraden, definitief drie sprintraces

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Onder leiding van de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem werden de resultaten van het ingestelde onderzoek maandag in Londen gepresenteerd aan de tien Formule 1-teams. De FIA laat in een statement weten dat de president zich nu gaat beraden over de gekregen feedback en dat structurele veranderingen en een plan van aanpak in een van de komende dagen worden gepresenteerd.

Het is dus nog onduidelijk of wedstrijdleider Michael Masi kan aanblijven. De FIA stelde een onderzoek in na de gebeurtenissen in Abu Dhabi, waar Max Verstappen de wereldtitel veroverde. De Nederlander haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde in, nadat Masi besloot de safety car naar binnen te halen.

Michael Masi. Ⓒ ANP/HH

Dat was tegen het zere been van Hamilton en diens werkgever Mercedes, dat de druk flink heeft opgevoerd en eiste dat de FIA met veranderingen komt. Wat die veranderingen zijn, wordt dus later in de week bekend. Hamilton liet lang niets meer van zich horen, maar is inmiddels weer terug op sociale media. Mercedes insinueerde ook maandag weer dat Hamilton ’gewoon’ doorgaat, maar stelde dat de meldingen op sociale media niets van doen hebben met de resultaten van het FIA-onderzoek. Vrijdag - als de nieuwe Formule 1-auto van Mercedes wordt gepresenteerd - zal Hamilton voor het eerst weer met de media praten.

Naar verwachting krijgt de wedstrijdleider vanaf komend seizoen sowieso wat minder taken, zodat hij zich volledig op het verloop van de race kan focussen. Ook zal het dan niet meer mogelijk zijn voor teambazen om zich via de radio direct tot de race-directeur te richten.

Sprintraces

De teams stemden al wel unaniem in met het feit dat er komend seizoen wederom drie sprintraces worden gehouden, waarin op die korte race op zaterdag de startopstelling wordt bepaald voor de hoofdrace op zondag. Dat gaat gebeuren in Imola, Oostenrijk en Brazilië. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit jaar zes weekenden zouden verlopen volgens het sprint-format, maar de teams kwamen er eerder niet uit wat de financiële afspraken betreft. Red Bull, Mercedes en Ferrari wilden een verhoging van het budgetplafond, maar daar gingen de overige partijen niet mee akkoord. Vervolgens is een compromis van drie sprintraces voorgesteld, net als vorig jaar, met hetzelfde geldpotje dat al beschikbaar was bij opgelopen schade op zaterdag.

Wel is het zo dat de snelste man tijdens de ‘normale’ kwalificatie op vrijdag officieel pole position verdient in de statistieken, in plaats van de winnaar van de sprintrace. Ook zijn er tijdens de sprintrace op zaterdag meer punten te verdienen. De winnaar krijgt liefst acht WK-punten. Dat loopt zo af tot en met de nummer acht (1 punt). Het moet het voor coureurs interessanter maken om risico’s te nemen.

Debacle België

In 2021 was er ook veel te doen om de Grand Prix van België. Door de vele regenval bleek racen niet mogelijk. Verstappen won de race wel, na drie rondjes achter de safety car te hebben gereden. De top-10 kreeg daarvoor de helft van het normale aantal WK-punten. Nu is overeengekomen dat er minimaal twee rondjes moeten zijn verreden zonder inmenging van de safety car of virtual safety car, om (een deel van de ) WK-punten te verdienen. Pas bij een race-afstand van 75 procent of meer, worden volledige punten uitgereikt.