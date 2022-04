Braziliaans talent Savinho wil via City Group het liefst naar PSV

Savinho heeft zelf zijn zinnen gezet op PSV. Ook het Franse Troyes en het Belgische Lommel hebben interesse in de linkspoot, die in april 18 jaar is geworden en in de komende transferwindow naar het buitenland mag verkassen. Die laatste twee clubs maken, in tegenstelling tot PSV, onderdeel uit van de City Group.

Alweer twee maanden geleden bereikte de City Group overeenstemming met Atletico Mineiro over het afkopen van het nog tot december 2023 doorlopende contract. Savinho verhuist voor 6,5 miljoen euro naar Europa. Dat bedrag kan door premies oplopen tot 12,5 miljoen euro. Op Bernard na, die in 2013 voor 25 miljoen euro naar Shakhtar Donetsk verhuisde, is hij de duurste speler uit de clubgeschiedenis.

De jeugdinternational, een van de kroonjuwelen van de landskampioen Atletico Mineiro, maakte in 2020 de overstap naar de A-selectie. Savinho kwam dit jaar maar sporadisch in actie in de verschillende cup-toernooien die zijn club afwerkte. Eerst had hij te maken met een corona-besmetting. Aanvankelijk hoorde hij ook in de reguliere competitie niet tot de wedstrijdselectie omdat de transferperikelen hem helemaal in beslag namen. Ook al is zijn bestemming nog steeds niet zeker en moet de City Group nog bepalen bij welke club in Europa hij gestald zal worden, Savinho is toch weer aan de slag gegaan. Tegen Brasiliense kreeg hij plots weer een invalbeurt van trainer Antonio Mohamed. Het afgelopen weekeinde fungeerde hij tegen Coritiba ook als invaller. ,,Hij wil nog zoveel mogelijk voetballen tot hij naar Europa vertrekt”, verklaarde trainer Antonio Mohamed, die Savinho een uitstekende indruk zag maken.