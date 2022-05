Sport Kort: Golden State Warriors verder in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste sportnieuws.

Baanrenners Havik en Uneken pakken zilver in Nations Cup

08.57 uur: De Nederlandse baanwielrenners hebben op de tweede dag van de wedstrijden uit de Nations Cup in het Canadese Milton twee zilveren medailles veroverd. Die gingen naar Lonneke Uneken en Yoeri Havik. De Veendamse werd tweede op het onderdeel scratch, Havik veroverde zijn medaille op de afvalkoers.

De 22-jarige Uneken sprintte naar de tweede plaats achter de Italiaanse Martina Fidanza. Op de afvalkoers eindigde ze net naast het podium. Havik (31) moest bij de mannen op de afvalkoers alleen de Belg Jules Hesters voor zich dulden. Op de sprint bij de vrouwen reikte Laurine van Riessen tot de kwartfinales. Ze vloog eruit tegen de Duitse Emma Hinze, de latere winnares.

Donderdag hadden de sprinters bij de mannen al goud gepakt op de teamsprint, terwijl de vrouwen op dat onderdeel goed waren voor zilver.

De wedstrijden om de Nations Cup in Canada duren tot en met zondag. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma.

Volg Telesport op Twitter en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste sportnieuws.

Golden State Warriors verder in play-offs NBA

08.24 uur: De basketballers van Golden State Warriors staan in de finale van de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. De ploeg uit San Francisco won vrijdag in de eigen hal van Memphis Grizzlies (110-96) en besliste daarmee de best-of seven serie: 4-2. Tegen wie het gaat strijden om een plaats in de NBA-finale wordt zondag bekend. Dan treffen Phoenix Suns en Dallas Mavericks elkaar voor hun zevende en beslissende duel.

Klay Thompson was namens Warriors goed voor acht driepunters en een totaal van 30 punten. Stephen Curry schoot zes keer raak van afstand en kwam tot 29 punten.

In de Eastern Conference valt zondag de beslissing over wie het opneemt tegen Miami Heat om een plaats in de eindstrijd van de NBA. Titelverdediger Milwaukee Bucks verloor op eigen terrein van Boston Celtics (95-108) dat daarmee de stand weer gelijk trok: 3-3. Jayson Tatum was met 46 punten de grote man bij de bezoekers. Ook de 44 punten en 20 rebounds van vedette Giannis Antetokounmpo konden de Bucks niet helpen.