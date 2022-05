Sport Kort: Langverwachte rentree olympisch sprintkampioen Jacobs in Savona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Langverwachte rentree olympisch sprintkampioen Jacobs in Savona

13.16 uur: Olympisch sprintkampioen Lamont Marcell Jacobs maakt volgende week zijn langverwachte rentree op de 100 meter. Dat zal gebeuren op een atletiekmeeting in het Italiaanse Savona. Jacobs heeft „met zijn hart” gekozen voor de wedstrijd aan de Italiaanse Rivièra, zo meldden de organisatoren. Het is de plaats waar hij vorig jaar voor het eerst onder de 10 seconden liep op de 100 meter, de afstand waarop hij in Tokio verrassend de olympische titel veroverde.

Sindsdien liep Jacobs geen enkele 100 meter meer. Vorige week zou hij in Nairobi al terugkeren op de korte sprintafstand, maar moest hij met maag- en darmklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Zes weken geleden werd hij wel Europees kampioen op de 60 meter indoor in Belgrado.

Jacobs treft in Savona onder anderen twee landgenoten, Lorenzo Patta en Fausto Desalu, met wie hij in Tokio afgelopen zomer ook het goud won op de 4x100 meter.

Cricketbond stelt Cook aan als interim-bondscoach Oranje

12.37 uur: Ryan Cook zal de komende maanden fungeren als interim-bondscoach van de Nederlandse cricketers. Cook is de tijdelijke vervanger van Ryan Campbell, die vorige maand tijdens zijn vakantie werd getroffen door een hartaanval. Campbell is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Cook wordt door de Nederlandse cricketbond KNCB omschreven als een „zeer gerespecteerde en ervaren coach.” Recent was hij werkzaam voor de nationale ploeg van Bangladesh terwijl hij tevens als hoofdcoach actief is op een cricketacademie in Kaapstad. „We verwachten dat Ryan Campbell volledig hersteld en hopen hem later in de zomer weer te verwelkomen”, aldus de KNCB.

De 50-jarige Campbell is sinds 2017 bondscoach van de Nederlandse cricketers.

Kopman Romain Bardet langer bij Team DSM

10.33 uur: De Franse wielrenner Romain Bardet rijdt ook de komende twee jaar voor Team DSM. De 31-jarige Bardet komt sinds vorig jaar uit voor het Nederlandse team. Na ritzeges in de Ronde van Burgos en de Ronde van Spanje in 2021 won hij dit jaar het eindklassement van de Ronde van de Alpen. In de Giro d’Italia bezet hij na een week de tiende plaats in het klassement.

„Ik ben superblij dat ik bij deze ploeg kan blijven. Ik heb hier weer grote stappen gezet, het is precies de juiste omgeving voor mij”, laat de Fransman via zijn ploeg weten. DSM roemt het arbeidsethos van de kopman en zijn vermogen kennis over te dragen aan andere renners uit de ploeg. Met een van hen, Thymen Arensman, vervulde hij een hoofdrol in de Tour of the Alps. De jonge Nederlander eindigde er als derde en won het jongerenklassement. Een woordvoerder van DSM bevestigde eerder tegenover VéloNews dat Arensman vertrekt bij de ploeg. Hij zou een contract kunnen ondertekenen bij Ineos Grenadiers.

Triatlete Kingma vijfde in WK-wedstrijd Yokohama

09.53 uur: Atlete Maya Kingma is haar triatlonseizoen begonnen met de vijfde plaats in het Japanse Yokohama. Daar werd zaterdag de eerste wedstrijd uit de WK-Series gehouden. Kingma stuntte vorig jaar met de derde plaats, won later in het jaar een wedstrijd in Leeds en sloot het klassement af als vierde.

De Bredase was in Yokohama gestart met de hoop bij de eerste tien te kunnen finishen. Kingma was de hele wedstrijd over de olympische afstand van 1,5 kilometer zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen voorin te vinden. „Ik ben heel tevreden met deze vijfde plaats. Met het zwemmen kregen we het niet echt uit elkaar, op de fiets ben ik gewoon gas blijven geven en ik heb mezelf wel verbaasd tijdens het lopen. Ik wilde zo lang mogelijk bij het groepje blijven, want dat waren zeker geen slechte loopsters, en ik ben blij dat ik daar tot het einde toe in geslaagd ben”, meldde ze na afloop.

Kingma nam tijdens het zwemmen de leiding en belandde tijdens het fietsen in een kopgroep van vijftien. Er waren tal van valpartijen in de nauwe straatjes. In een tweede groep was de Nederlandse Rani Škrabanja een van de slachtoffers. De schade leek mee te vallen.

Kingma kwam bij het lopen kort na de wissel in een kopgroep met onder anderen olympisch kampioene Flora Duffy. Ook de Britse wereldkampioene Georgia Taylor-Brown maakte deel uit van die groep. Zij bleek uiteindelijk de sterkste, voor de Française Leonie Periault. Duffy, afkomstig van Bermuda, werd derde.

Baanrenners Havik en Uneken pakken zilver in Nations Cup

08.57 uur: De Nederlandse baanwielrenners hebben op de tweede dag van de wedstrijden uit de Nations Cup in het Canadese Milton twee zilveren medailles veroverd. Die gingen naar Lonneke Uneken en Yoeri Havik. De Veendamse werd tweede op het onderdeel scratch, Havik veroverde zijn medaille op de afvalkoers.

De 22-jarige Uneken sprintte naar de tweede plaats achter de Italiaanse Martina Fidanza. Op de afvalkoers eindigde ze net naast het podium. Havik (31) moest bij de mannen op de afvalkoers alleen de Belg Jules Hesters voor zich dulden. Op de sprint bij de vrouwen reikte Laurine van Riessen tot de kwartfinales. Ze vloog eruit tegen de Duitse Emma Hinze, de latere winnares.

Donderdag hadden de sprinters bij de mannen al goud gepakt op de teamsprint, terwijl de vrouwen op dat onderdeel goed waren voor zilver.

De wedstrijden om de Nations Cup in Canada duren tot en met zondag. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma.

Golden State Warriors verder in play-offs NBA

08.24 uur: De basketballers van Golden State Warriors staan in de finale van de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. De ploeg uit San Francisco won vrijdag in de eigen hal van Memphis Grizzlies (110-96) en besliste daarmee de best-of seven serie: 4-2. Tegen wie het gaat strijden om een plaats in de NBA-finale wordt zondag bekend. Dan treffen Phoenix Suns en Dallas Mavericks elkaar voor hun zevende en beslissende duel.

Klay Thompson was namens Warriors goed voor acht driepunters en een totaal van 30 punten. Stephen Curry schoot zes keer raak van afstand en kwam tot 29 punten.

In de Eastern Conference valt zondag de beslissing over wie het opneemt tegen Miami Heat om een plaats in de eindstrijd van de NBA. Titelverdediger Milwaukee Bucks verloor op eigen terrein van Boston Celtics (95-108) dat daarmee de stand weer gelijk trok: 3-3. Jayson Tatum was met 46 punten de grote man bij de bezoekers. Ook de 44 punten en 20 rebounds van vedette Giannis Antetokounmpo konden de Bucks niet helpen.