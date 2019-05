Zwarte vlag voor Haas-coureurs

Aanvankelijk was er onduidelijkheid over het hoe en wat achter de diskwalificatie, maar al snel maakte het team duidelijk dat het problemen had met de telemetrie en geen radiocontact kon krijgen met de rijders.

Teambaas Gunther Steiner zou daarop aan de wedstrijdleiding hebben gevraagd om de zwarte vlag te hijsen, zodat Grosjean en Magnussen terug zouden keren naar de pit om het probleem op te lossen.

Kan de hegemonie van Mercedes in Monaco eindelijk doorbroken worden? Of krijgen we zondag een saaie optocht te zien? In De Opwarmronde blikken autocoureur Jeroen Bleekemolen en verslaggever Erik van Haren vooruit.