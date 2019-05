Maradona in kraag gevat door politie

Pluisje zou door zijn ex-vrouw voor een bedrag ongeveer 5,5 miljoen euro zijn aangeklaagd. Maradona en Rocio Oliva gingen in december 2018 na een relatie van zes jaar uit elkaar.

Nadat Maradona door agenten op de hoogte was gesteld van de aanklacht, mocht hij zijn weg weeer vervolgen.

De oud-voetballer, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, stelde eerder in een interview op de Argentijnse televisie al dat hij helemaal klaar is met Olivia.

„Ik ben niet iemand die snel slaat, maar ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik haar hoofd eraf wilde trekken. Rocio is nu uit mijn leven. De liefde is dood.”

Maradona is momenteel trainer van het Mexicaanse Sinaloa Dorados. Met de club liep hij afgelopen seizoen promotie naar het hoogste niveau nipt mis.