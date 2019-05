Veelbelovende start Verstappen in Monaco

Alleen Mercedes-coureur Lewis Hamilton (1:12,106) was sneller, al was het verschil met de Limburger zeer klein: slechts 0,059 seconde.

Het feit dat Verstappen rapper was dan Valtteri Bottas, die 0,072 langzamer was dan zijn teamgenoot, is zeer bemoedigend.

De laatste jaren was Red Bull in het prinsdom het te kloppen team, maar tijdens de race in Spanje van twee weken geleden bleken beide Mercedessen ongenaakbaar in de langzame bochten. Door hun prestaties in Barcelona reisden Hamilton en Bottas echter als topfavorieten af naar Monaco. De tweede plaats is wat dat betreft een welkome opsteker voor Verstappen.

Charles Leclerc, geboren in Monte Carlo, besloot de training als vierde (+0,361). Zijn teamgenoot Sebastian Vettel (+0,717) werd vijfde. Pierre Gasly, de teamgenoot van Verstappen, was goed voor plek zes. Hij was 1,064 seconde langzamer dan Hamilton.

Het GP-weekeinde in Monaco draait voornamelijk om de zaterdag, wanneer de kwalificatie wordt verreden. Inhalen is op de nauwe baan welhaast onmogelijk en dus is het zaak om de race van voren te beginnen.

Op het smalle stratencircuit van Monte Carlo zijn traditioneel de eerste twee trainingen al op donderdag in plaats van vrijdag. De eerste sessie van anderhalf uur leverde weinig opvallende zaken op. De twee bolides van Haas moesten wel lang in de pitsstraat blijven, omdat de radioverbinding tussen de coureurs en de teamleiding niet werkte.