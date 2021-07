Telstar rekent op Louis van Gaal, óók als hij bondscoach wordt

Hoofdtrainer Andries Jonker van Telstar maakt bij de thuiswedstrijd tegen Jong AZ plaats voor Van Gaal. Via een loterij is een plek op de bank naast Van Gaal als assistent te winnen.

„Dit wordt een unieke gelegenheid om de bondscoach te assisteren, tijdens de wedstrijd Telstar - Jong AZ op vrijdagavond 24 september om 20.00 uur in het Buko-stadion in IJmuiden. Misschien hebben wij Louis wel weer in het nieuws gebracht”, zegt De Waard met een knipoog.

Beste optie

Volgens de directeur van Telstar is Van Gaal de beste optie om bondscoach van Oranje te worden. „Er zijn op dit moment maar enkele mensen die deze klus aan kunnen nemen. En wat ons betreft staat Louis op de eerste plaats. Het zou ons met trots vervullen als een oud-speler van Telstar voor de derde keer bondscoach wordt. De kwaliteiten van Louis als trainer staan buiten elke discussie.”

Van Gaal (69) speelde in de jaren 70 een seizoen voor Telstar. De Amsterdammer was al twee keer bondscoach van Oranje. De KNVB ziet in hem de beste kandidaat om het Nederlands elftal na het teleurstellend verlopen EK naar het WK van volgend jaar in Qatar te leiden. Oranje speelt begin september drie kwalificatiewedstrijden en een maand later weer twee.

Telstar heeft vooralsnog 21.000 loten verkocht. De trekking van de loterij, waarbij onder meer ook twee kaarten voor de Formule 1-race op Zandvoort zijn te winnen, is op 17 juli.