Juanfran na jaren weg bij Atletico

De 34-jarige rechtsback was jarenlang een vaste waarde in het elftal van trainer Diego Simeone, maar dit seizoen kreeg Santiago Arias (ex-PSV) vaak de voorkeur. Juanfran veroverde in 2014 met Atletico de Spaanse titel en bereikte met zijn ploeg twee keer de finale van de Champions League, waarin stadgenoot Real steeds te sterk bleek.

Juanfran komt uit de jeugdopleiding van Real, maar een doorbraak bij de ’Koninklijke’ bleef uit. Via Espanyol en Osasuna belandde de verdediger begin 2011 bij Atletico. Met die club won hij zeven prijzen, waaronder twee keer de eindzege in de Europa League.

„Ik heb hier de mooiste jaren van mijn carrière gehad en hoop in de toekomst terug te keren bij Atletico”, aldus de 22-voudig international. Onduidelijk is waar Juanfran nu gaat voetballen.