Kobe Bryant en dochter krijgen eigen award

De voormalige topbasketballer en zijn 13-jarige dochter kwamen begin dit jaar om het leven door een helikopterongeluk. Mensen die zich inzetten voor de zichtbaarheid en ontwikkeling van het vrouwen- en meisjesbasketbal maken voortaan kans op de Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award.

Bryant speelde 20 jaar in de NBA bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen werd. Zijn dochter Gianna, bijgenaamd ’Gigi’, was een talentvolle basketbalster. De Bryants waren op 26 januari op weg naar een wedstrijd van het team van Gianna toen hun helikopter neerstortte. Ook twee teamgenotes van Gianna, Payton Chester en Alyssa Altobelli, zaten aan boord.

De drie omgekomen tieners werden vrijdag postuum opgenomen in de jaarlijkse ’draft’, waarbij de clubs uit de WNBA de meest talentvolle speelsters van de universiteitsteams kiezen. „Zij vertegenwoordigden de toekomst, de nieuwe generatie sterren in de WNBA”, zei commissaris Cathy Engelbert, die de selectiemethode via een videoverbinding vanuit haar huis leidde.