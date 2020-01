Australian Open: Halep en Nadal snel verder

De Roemeense is als vierde geplaatst voor de Australian Open. Haar beste resultaat in Melbourne is een finaleplaats in 2018. Halep speelt in de volgende ronde tegen de winnares van de partij tussen Elise Mertens en Catherine Bellis.

Pavlyuchenkova

Anastasia Pavlyuchenkova schakelde verrassend de nummer 2 van de plaatsingslijst Karolina Pliskova uit. De Russische versloeg Pliskova met 7-6 (4) 7-6 (3). De Tsjechische begon als een van de favorieten aan het toernooi. Ze schakelde in de vorige ronde Laura Siegemund uit. Pavlyuchenkova maakte meer onnodige fouten dan Pliskova, maar haar opslagpercentage lag een stuk hoger en ze sloeg ook zestien ’winners’ meer. Pavlyuchenkova neemt het in de vierde ronde op tegen Angelique Kerber. De Duitse versloeg de Italiaanse Camila Giorgi met 6-2 6-7 (4) 6-3.

Nadal

Rafael Nadal bereikte bij de mannen eveneens overtuigend de vierde ronde. De als eerste geplaatste Spanjaard kwam in de wedstrijd tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta geen moment in de problemen. Nadal won de partij in iets meer dan anderhalf uur met 6-1 6-2 6-4. Nadal speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Australiër Nick Kyrgios en de Rus Karen Khachanov.

Monfils

De Fransman Gaël Monfils won in drie sets van Ernests Gulbis. Monfils was met 7-6 (2) 6-4 6-3 te sterk voor de Let. Monfils is als tiende geplaatst, Gulbis wist zich via de kwalificatierondes het toernooi in te spelen. In de eerste set ging het nog gelijk op en wisten beide spelers een breekpunt te verzilveren. De Fransman was in de tiebreak een stuk scherper dan Gulbis en wist die snel te winnen.

In de tweede en derde set speelde Monfils een stuk minder slordig dan Gulbis. Zo wist hij de partij binnen twee uur en dertig minuten te winnen. Monfils treft in de vierde ronde de winnaar van de wedstrijd tussen Taylor Fritz en Dominic Thiem.